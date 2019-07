Dader steekpartij Boxmeer nog op vrije voeten

‘Zoek alterna­tief voor inzameling oud papier in Land van Cuijk’

12 juli BOXMEER - Omdat het inzamelen van oud papier in de toekomst mogelijk niet lonend meer is voor verenigingen, moeten die kijken of ze een rol kunnen spelen bij andere onderdelen van de afvalinzameling. De gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel onderzoeken de komende maanden alvast wat mogelijk is. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan de inzameling van oud ijzer en frituurvet.