Dankbare zoon brengt personeel zorgcentrum Sint Anna 360 bossen witte rozen, voor ieder een bloemetje

Informatie over alle rooms-katholieke internaten in Brabant online

11 maart GRAVE - Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft informatie over alle Brabantse rooms-katholieke internaten in een overzichtelijke kaart online gezet. ‘Dit gaat wellicht wat emoties oproepen bij vele Brabanders’, is de waarschuwing van het BHIC bij de bekendmaking van de nieuwe site Hemel of hel: op kostschool in Brabant. ‘Het is een belangrijk hoofdstuk binnen het rijke roomse leven dat we moeten benoemen en dat we bij deze ook doen.