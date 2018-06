'Dat gaat zomaar niet: bel 112 maar'

video Kermis Boxmeer: meer bezoekers, grotere keuze uit attracties

20 juni BOXMEER - De kermis in Boxmeer, die vrijdagavond van start gaat, mag zich in grote belangstelling verheugen van kermisexploitanten. ,,We hebben 35 plaatsen maar hadden bijna 70 inschrijvingen’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Boxmeer. ,,We kunnen kiezen.’’ Het aantal bezoekers is aan het stijgen.