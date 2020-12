De Boerenleenbank verdwijnt uit de dorpen, Jan Nabuurs was hét gezicht van de Rabo

Man in scootmo­biel raakt gewond aan hoofd doordat deken in zijn wiel vast komt te zitten

14 november BEUGEN - Een man is op een uitzonderlijke wijze gewond geraakt aan zijn hoofd. Hij reed volgens omstanders in zijn scootmobiel over de Dorpstraat in Beugen toen een deken die hij op schoot had liggen, klem kwam te zitten in een wiel.