De pijn van de nertsenfokker: ‘Niemand begrijpt ons, dat is het ergste’

In de stal staat de radio aan, je hoort het buiten al. Maar als de schuifdeur open rolt, is er binnen niemand te zien. Een regenpak hangt over een lege nertsenkooi, en in rij 17 landt een mus op het draadstaal. Joost Willems bijt op z’n lip. Ja, de radio: die zet hij dus maar gewoon aan. Iedere dag. ,,Anders is het zo stil.’’



En zo is het dus al maanden.



De coronacrisis: nertsenhouder Joost Willems uit Rijkevoort had er al een slecht gevoel bij toen de echte ellende nog moest beginnen. Dat was begin maart. De prijzen voor zijn pelzen waren al jaren slecht. Onder de kostprijs.



Het leek net weer een beetje de goede kant op te gaan, toen hij de eerste verontruste berichten kreeg. Mailtjes en nieuwsbrieven uit Kopenhagen en Helsinki, van de beurzen waar zijn pelzen verhandeld worden.