Defecte kabel oorzaak wisselstoring Maaslijn

Het verschil maandagochtend met voorgaande storingen was dat het een wisselstoring was en geen seinstoring waar de Maaslijn de laatste tijd veelvuldig mee te maken heeft. ,,Het heeft niets te maken met de eerdere seinstoringen”, zegt een woordvoerder van Pro Rail. ,,Deze storing was het gevolg van een defecte kabel. Die hebben we zo snel mogelijk vervangen.”

Spookstoring

Wat de oorzaak is van de eerdere seinstoringen is nog niet bekend. ,,De spookstoring doet zich voor in een gebied van ongeveer 6 kilometer tussen Cuijk en Mook. De seinen springen dan op rood terwijl er geen trein in de buurt is. Iedere keer gaan de monteurs ter plaatse, maar tot nu toe hebben zij nog geen defecte onderdelen aangetroffen en is de oorzaak onduidelijk.