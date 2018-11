Dertien tonnen en jerrycans met drugsafval gedumpt in Boxmeer

Asielzoe­ker bedreigt kamerge­noot azc Velp met mes: twee weken cel

5 november DEN BOSCH/ VELP - Een 18-jarige asielzoeker bedreigde op 14 juli 2018 zijn kamergenoot in het asielzoekerscentrum in Velp met een mes. De politierechter legde de man in Den Bosch daarom een celstraf op van twee weken.