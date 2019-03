Deze man bouwde een F16-cockpit in zijn huis in Boxmeer, inclusief de schietstoelhendel

Water Natuurlijk verstevigt greep op het waterschap

12:10 CUIJK - De partij Water Natuurlijk is bij het Brabantse Waterschap Aa en Maas als grootste partij uit de bus gekomen. Lijsttrekker Ernest de Groot is zeer tevreden over de behaalde zetelwinst voor Water Natuurlijk. De partij afficheert zich als ‘de groene stem binnen de waterschappen’. Sinds 2008 werken natuur- en recreatie-organisaties samen in Water Natuurlijk, dat ook gesteund wordt door GroenLinks en D66.