Deze vrouw helpt talenten met een handicap om net als zij een mooie carrière te maken

Er loopt een rode verbindingsdraad in de tijd tussen een achtjarig meisje in Schijndel in 1989 en het nieuwe bedrijf Ictoria in Boxmeer in 2019. Dat meisje is nu talentenpionier Nadia van den Heuvel (38). Vandaag opent haar bedrijf officieel de deuren. Van den Heuvel scout talenten op IT-gebied die door een handicap (nog) niet op de juiste plek zitten.