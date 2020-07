Dierentuin Overloon verwelkomt palmgiertje: ‘Bijzonder om te kunnen meemaken’

Paula Cremers (84): ‘Mijn vader was onthoofd door de Jappen, maar stond ineens voor ons’

7:32 BOXMEER - Door de coronacrisis moest Paula Cremers-Cardynaals (84) even wachten op haar koninklijke onderscheiding, maar deze vrijdag krijgt de Boxmeerse alsnog haar lintje. Waarom? Ze geeft lezingen over haar tijd in de Japanse interneringskampen op basisscholen.