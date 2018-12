Dionne Stax presenteert ene na andere uitzending, maar de Vierdaagse houdt ze vrij

Vanuit je luie stoel skypen met je dokter in het Maaszieken­huis in Boxmeer

10:23 BOXMEER - Thuis vanuit de luie stoel, of tussendoor vanaf het werk je arts of verpleegkundige in het ziekenhuis vragen stellen over bijvoorbeeld je medicijngebruik. Terwijl je op het beeldscherm van je mobiele telefoon of tablet je dokter of verpleegkundige hoort en ziet, en zij jou op hun laptop of smartphone.