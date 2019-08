Dit is het verhaal van Yahya, een Soedanese verzetsstrijder in Boxmeer

Vrouw aangehou­den voor uitschel­den agenten, man staat dronken bij auto tegen paal

9:41 VORTUM-MULLEM - Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor het uitschelden van politie-agenten die haar om haar identiteitsbewijs vroegen. Ze stond bij een auto die op de Langstraat in Vortum-Mullem tegen een paal was gereden en vluchtte toen de politie arriveerde.