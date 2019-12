Dit is waarom de Brabantse boeren weer protesteren

Bouwpakket oorlogs­vlieg­tuig Horsa Glider ingewikkel­der dan gedacht: vleugels passen niet

10 december OVERLOON - Een romp, een staart en twee vleugels. De replica van het oorlogsvliegtuig Horsa Glider werd in september als bouwpakket naar Oorlogsmuseum Overloon gebracht. Het leek simpel. Even in elkaar zetten en klaar. Bijna drie maanden later ligt het vliegtuig nog steeds in stukken. De vleugels passen niet.