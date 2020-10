Dood van Silke (21) was vernietigende mokerslag: ‘Zij hing zo aan het leven. Het is zo onrechtvaardig dat zij juist moest gaan’

Boxmeer misbruikt corona voor politiek spel, zegt SP: ‘Minister moet ingrijpen’

26 oktober BOXMEER - In Boxmeer wordt de coronacrisis ‘misbruikt om politieke spelletjes te spelen’. Het wordt tijd dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ingrijpt, zegt Kamerlid Ronald van Raak (SP), die vandaag opnieuw Kamervragen stelt over het onderwerp. ,,Dit is in strijd met de democratie.’’