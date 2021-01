Doodzieke Anne uit Boxmeer werd 14 uur lang geopereerd, maar ze is terug: ‘Voel me weer jong’

Het waren niet de helse pijnen in vooral nek, schouders en rug, maar ‘de uitzichtloosheid’ waardoor het leven voor haar geen zin meer had. ,,Artsen in Nederland zeiden telkens dat ze niks meer konden doen.’’



Maar het leven ziet er een stuk aangenamer uit. Dankzij dokter Gilete in Barcelona, die het wel aandurfde de doodzieke Boxmeerse te opereren aan instabiele nekwervels. En dankzij crowdfunding in de regio Boxmeer, die in twee maanden tijd bijna 140.000 euro opleverde voor de peperdure operatie, extra onderzoeken en speciaal vervoer door de lucht.



Toch lijkt een nieuwe operatie onvermijdelijk. Daarover later meer.