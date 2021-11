Drie doden in één week tijd: jeu-de-boulesclub hard getroffen door corona

Teststraat Cuijk aangepast om drukte vanuit Nijmegen op te vangen: lopend erdoor in plaats van met de auto

De GGD Hart voor Brabant gaat de coronateststraat in Cuijk verbouwen. Er is meer capaciteit nodig. Nu is de teststraat in de voormalige bouwmarkt nog een drive-through. Dat wordt een walk-through. Lopen in plaats van rijden.

