Drie jongens aangehouden voor bosbrand in Boxmeer

Door corona getroffen Sint Anna lijkt stabiel, maar verliest wel medebewo­ner

4 april BOXMEER - In het door corona getroffen Sint Anna in Boxmeer lijkt de situatie stabiel. Begin deze week werd duidelijk dat een vijftal mensen binnen het verpleeghuis besmet is met het virus. Een bewoner die er voor de komst van het virus al slecht aan toe was, is overleden, blijkt nu.