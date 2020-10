Driehonderd extra asielzoekers naar Overloon: ‘Maar met een strafblad wil ik hier niet hebben’

Gevonden vuurwerk­bom­men in Oeffelt enorm gevaarlijk: ‘Één bom heeft al de kracht van een kleine handgra­naat’

15 oktober OEFFELT - Het politieonderzoek naar de vondst van bijna 300 kilo aan illegaal zwaar knalvuurwerk woensdagavond in een woonhuis in Oeffelt, is in volle gang. De aangehouden bewoner zit nog vast. ,,Één bom heeft al de kracht van een kleine handgranaat.”