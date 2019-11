Drs. Vee blijft anoniem in verzet tegen ‘eco-taliban’: ‘Ik wil niet met kogels in mijn rug gevonden worden’

Erben Wennemars bij boekpresen­ta­tie in Boxmeer

4 november BOXMEER - Voormalig schaatser Erben Wennemars is dinsdag te gast op basisschool Bakelgeert in Boxmeer. Hij is als ambassadeur van The Daily Mile aanwezig bij de presentatie van het boek Orsippus en de klas van meester Ollie.