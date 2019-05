Duitse Panther-tank aangekomen uit Frankrijk in Overloon: net op tijd voor Militracks

Boxmeer ligt vol met zwarte kabels, er wordt geteld

15 mei BOXMEER - Je moet je best doen om ze niet te zien liggen. Op 80 locaties in de gemeente Boxmeer liggen momenteel 160 zwarte kabels over de weg. Ze zijn bedoeld om het aantal auto’s motoren en vrachtwagens te tellen. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt, maar in Boxmeer is een dergelijke grootschalige meting alweer 5 jaar geleden.