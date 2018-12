Een persoon uit het raam gesprongen na brand boven Pizzaria in Boxmeer

De appartementen boven het Turkse restaurant Kapadokya zijn gelegen aan de Steenstraat in Boxmeer. Dit is midden in het uitgaansgebied van de stad. Het is nog niet duidelijk hoe de brand was ontstaan. Wel is er een gewonde gevallen. Deze persoon was uit het raam gesprongen en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.