Eén rijstrook weer open van A73: vrachtwagen met stro staat in brand bij Boxmeer

Afzien en vernikke­len hoort een beetje bij de Metworst

24 februari BOXMEER / SAMBEEK / VORTUM -MULLEM - Gijs Snijders (19) is de nieuwe koning van de Metworst. Voor de derde keer. Onder het oog van honderden verregende toeschouwers kwam hij als eerste over de streep van de Metworstrennen. De traditionele paardenrace in Boxmeer.