Eigenaar van het eerste theater dat omviel in de coronacrisis: ‘We wilden de stad naar het dorp brengen’

,,Het is zo raar dat het nu leeg en stil is’’, zegt Linders. Ze zit samen met haar man en Wieke Vrijhoef in het restaurant. Alle spullen staan nog op hun plek. Geen enkele plant is verschoven en de opgezette dieren staan nog steeds in de kast.



De Weijer is al meer dan een maand gesloten. Op 27 maart 2020 vroeg Peter-Paul Kissels faillissement aan. Voor Kissels werden de kosten te hoog, omdat er als gevolg van de coronacrisis geen inkomsten waren. ,,Ik kon niet anders.”

De stad naar het dorp brengen

Meer dan zeven jaar lang zijn Kissels, Linders en Vrijhoef een drie-eenheid geweest. ,,We hebben het programmeren in het begin echt samen opgepakt. We hadden geen idee. We waren continu het wiel weer aan het uitvinden’’, zegt Vrijhoef.



,,We wilden de stad naar het dorp brengen’’, zegt Kissels. Niets was voor hem en Linders te gek. ,,Onder het motto: ‘Kan niet bestaat niet’. Het is ook een kwestie van risico’s nemen.’’

Quote Als je zelf je broek ophoudt, geeft het een bepaalde kracht. Helaas vallen we nu als eerste om. Peter-Paul Kissels, Eigenaar De Weijer Theater

Draaien zonder subsidie