Emile Roemer gaat door als waarnemend burgemeester in Heerlen

In Boxmeer kun je pinnen in een kasteel

27 februari BOXMEER - Wie geld nodig heeft, kan sinds woensdag in Boxmeer het gevoel krijgen te pinnen in een kasteel. De pinautomaat in een gebouwtje op het parkeerterrein in het centrum is beplakt met een afbeelding van het Boxmeerse kasteel, het rijksmonument dat aan de Veerstraat in ‘levende lijve’ te zien is.