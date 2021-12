Emile Roemer is het nieuwe boegbeeld van Limburg: ‘Altijd een leuk buurmeisje geweest’

VIDEO Op weg naar Land van Cuijk: verkiezin­gen nieuwe fusiege­meen­te zijn van start

CUIJK - Een nieuwe gemeente. Of eigenlijk vijf gemeentes die samen worden gevoegd en zo samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Per 1 januari fuseren in Noordoost-Brabant Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis tot Land van Cuijk.

22 november