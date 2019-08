Erfgoed Julie Postel: ‘Bevers in Boxmeer zijn kennelijk belangrijker dan 180 ouderen’

‘Japanse duizend­knoop moet worden uitgeroeid in regio van Waterschap Aa en Maas’

3 augustus BOXMEER - Japanse Duizendknoop, een exotische plant, verdwijnt als het aan waterschap Aa en Maas ligt volledig uit de regio waarvoor het schap werkt. De plant woekert voort en beteugelen in zijn groei blijkt in de praktijk erg lastig. Helemaal weg ermee, is de boodschap. Elektriciteit is het nieuwste wapen in de strijd.