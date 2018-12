Esther uit Boxmeer beleeft inbraak opnieuw: ‘Je houdt er een heel onrustig gevoel aan over’

,,Ik kwam ’s ochtends beneden en zag dat de kat buiten was, en niet binnen zoals normaal. Ook een pakje sigaretten was weg. Ik zag ook dat mijn portemonnee leeg was. Gelukkig zat er met 20 euro niet veel contant geld in. De pasjes hebben ze laten zitten. Maar het ergste was dat ze onze foto- en filmcamera hadden meegenomen. Daarop stonden veel foto’s en video’s van ons eerste kind, toen net acht maanden. We hebben in de buurt nog rondgekeken of de inbreker het schijfje van de camera waar alles op staat had weggegooid op zijn vlucht. Helaas, niks. Dat doet me nog het meeste pijn.’’



Zeker de eerste weken na de inbraak sliepen Esther en haar man heel onrustig. ,,Je houdt aan dit alles toch een heel onrustig gevoel over. Je slaapt slecht in. Je wordt ook vaker wakker ’s nachts. Dan denk je, hoor ik nou wat. Mijn man heeft na de inbraak nachten lang uren wakker gelegen. Je denkt, zeker in het begin, na wat er die nacht allemaal hád kunnen gebeuren. Wat als je de inbreker betrapt had? Vergeet niet dat boven onze Willem lag te slapen. De inbreker had in het ergste geval, in paniek misschien ons kind wat aan kunnen doen. Daar moet je toch niet aan denken.’’