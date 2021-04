Even geen jubileumfeest voor Oorlogsmuseum Overloon, maar werken aan de toekomst

,,We hebben geen inkomsten, maar zijn toch bezig met twee bouwprojecten”, zegt medewerker Janneke Kennis van het museum. Je kunt maar beter van de nood een deugd maken. Al is het natuurlijk eeuwig zonde dat net in de periode dat het museum 75 jaar bestaat, publiek niet naar binnen kan. Zoals ook vorig jaar bij de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden de deuren dichtbleven.

Twee topjaren hadden het moeten worden qua bezoekersaantallen, door het coronavirus werden het twee tobjaren. 25 mei is de datum waarop het jubileumfeest van het ‘oudste museum over de Tweede Wereldoorlog in West-Europa’ gevierd had moeten worden. ,,We hebben besloten het te verplaatsen naar 14 oktober, de dag dat Overloon in 1944 werd bevrijd na bijna drie weken strijd. En we hopen dat we het dan niet alleen met een kleine club kunnen vieren.”