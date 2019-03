Exact nagebouwde F16-cockpit in een Boxmeerse woning

‘Zwemplas Overloon openhouden is te duur’

21 maart OVERLOON - Een appartementenhotel, villa’s aan het water of een restaurant. Volgens Thijs Hofmans van ’t Schaartven zijn dat toekomstige opties voor de recreatieplas in Overloon. ,,Maar daar moeten we eerst goed onderzoek naar doen.” In de tussentijd gaat een groot deel van de plas op slot. Aan de achterzijde van de plas bestaat nog wel de mogelijkheid om een duik te nemen.