Extra toezicht in bus en trein vanwege overlast van asielzoekers: ‘Ze worden stevig aangepakt’

Waarom vlucht deze automobi­list na een ongeluk en ontsnapt na aanhouding uit politiewa­gen?

6 oktober OEFFELT - Een 26-jarige man uit Vianen (NB) die betrokken was bij een ongeluk in Oeffelt is na de botsing op de vlucht geslagen. Hij werd door de politie aangehouden, in de surveillancewagen gezet waarna hij opnieuw de benen nam. Na een achtervolging te voet kon hij in de boeien worden geslagen.