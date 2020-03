Familie vermoorde tonprater Frank Schrijen ‘blij’ met snelle aanhouding verdachte (26)

,,Ook zo’n aanhouding zorgt altijd voor extra impact. Maar dit betekent toch dat er in korte tijd grote stappen zijn gezet in het onderzoek’’, zegt Jeroen Baardemans, woordvoerder namens de familie Schrijen. ,,Dit geeft in onze ogen ook aan dat het onderzoek voortvarend verloopt. Dat vindt de familie natuurlijk ook erg fijn.’’



Ook de familie gaat niet in op wat de relatie is tussen verdachte en Schrijen. Evenmin wat de aanleiding is geweest voor het vermoorden van de tonprater uit Boxmeer.



De verdachte is dinsdagmiddag aangehouden in een woning in Gilze waar hij op dat moment verbleef.



Frank Schrijen (56) werd op zondagavond 1 maart 2020 dood in zijn woning aangetroffen. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Door de politie is een groot onderzoek opgestart onder leiding van het Openbaar Ministerie. Onder andere zijn woning werd volledig uitgekamd.



Dit onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 26-jarige verdachte. ,,Hij wordt ervan verdacht dat hij het slachtoffer om het leven heeft gebracht en is in verzekering gesteld voor verder onderzoek", zegt een politiewoordvoerder.