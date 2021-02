Familie vermoorde tonprater Frank Schrijen blikt terug op een afschuwelijk jaar: ‘Je wilt naar hem toe, maar dat kon niet’

Video Ontelbare vrouwen gingen al met de billen bloot voor Hans en Hans: ‘Ze vinden dat wij frisse foto’s maken’

13 februari Ontelbare vrouwen toonden zich in hun naaktheid voor hun camera, van model Tatjana tot moeder Truus. Zelf hoeven Hans Toonen en Hans Wientjens niet zonodig met de billen bloot. Menig televisieprogramma trachtte het van oorsprong Boxmeerse fotografenduo aan tafel te krijgen, maar dat is niet echt hun ding. ,,Het moet niet over ons gaan, maar over ons werk”, zegt Toonen.