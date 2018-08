Fietser (14) in 'zorgwekkende toestand' naar ziekenhuis na ongeluk op N264 in Oeffelt

Waarom dit afgebrande crosster­rein voor Vincent een bijzondere plek is

18 augustus BOXMEER - Vincent van der Zanden moet flink slikken als hij het terrein van motorcrossvereniging SMW Boxmeer op loopt. Van de kantine is niets over. ,,Dit is voor mij een bijzondere plek’’, zegt de 46-jarige inwoner van Echt. Hij is vrijdagochtend naar Boxmeer gereden om onder meer naar het terrein van de motorcrossvereniging te kijken. ,,Mijn vader is hier overleden’’, legt hij uit.