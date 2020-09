Fietser (8) gewond door aanrijding met tractor in Vierlingsbeek

Vragen bij houten vangrail na fataal motoronge­luk: ‘Ze zijn gewoon van ijzer’

27 augustus OPLOO - Het is onbekend wat de exacte toedracht is van het ongeval in Oploo waarbij dinsdagmiddag een motorrijder om het leven kwam. Het ongeluk doet de discussie over de steeds vaker bij provinciale wegen opduikende vangrails, of geleiderails zoals ze officieel heten, oplaaien.