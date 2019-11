Fietser (83) overleden na botsing met tractor uit Maashees

Noodlij­dend Maaszieken­huis in Boxmeer gooit hoge ogen in Top 100

8 november Twee ziekenhuizen uit de regio staan in de top 10 van streekziekenhuizen in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100: Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer staat op plek 2, het Slingeland in Doetinchem staat op de zesde plaats.