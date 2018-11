Fietser ging drie vrouwen te lijf na aanrijding Vierlingsbeek

Boete voor opslag spullen teelt hennep in Sint Agatha

28 november DEN BOSCH/SINT AGATHA - Een 60-jarige Nijmegenaar heeft in 2016 spullen in zijn schuur in Sint Agatha opgeslagen, die waren bedoeld voor de illegale hennepteelt. De verdachte vertelde woensdagmiddag tegen de politierechter, dat hij de spullen bewaarde voor een ‘kennis’. Hij werd desondanks veroordeeld tot een boete van 700 euro, iets lager dan gebruikelijk omdat de verdachte zolang had moeten wachten op de start van zijn proces. Het Openbaar Ministerie had eerder gevraagd om een werkstraf, van 50 uur.