Fietser op E-bike aangereden door bestelbus in Boxmeer

Eva, Ilona en Anne zijn 24/7 aan bed gekluis­terd, hun laatste strohalm is een Spaanse dokter: ‘De euthanasie­ver­kla­ring ligt al klaar’

16 augustus Eva Peelen, Ilona Spee en Anne van Dijk hebben CCI/AAI, een nog relatief onbekende aandoening die deze vrouwen 24 uur per dag aan bed gekluisterd houdt. Er is een arts in Barcelona die hen kan opereren en hen weer zicht geeft op een betere kwaliteit van leven. Maar de operatie kost veel geld. Voor alledrie is een crowdfundingsactie gestart.