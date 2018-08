Fietser uit Oeffelt (14) 'buiten levensgevaar' na ernstig ongeval

Metworst aast op jong talent

18 augustus BOXMEER - Altijd leuk, een rondje op een paard maken. Maar voor De Metworst in Boxmeer is het zaterdagmiddag serieuze business. De Metworst Zomer opstapmiddag heeft het hogere doel om talent aan de vereniging te binden. Talent dat later op carnavalsmaandag mee kan doen aan de wedstrijd voor vrijgezelle jongens die in Boxmeer geboren zijn.