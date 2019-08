File op A73 door ongeval tussen twee auto's bij knooppunt Rijkevoort

Oorzaak brand bedrijven Beugen blijft raadsel

20 augustus BEUGEN - Wat de oorzaak van de brand op vrijdagochtend 26 juli bij een bedrijfspand aan de Boxmeerseweg in Beugen is geweest, zal altijd een raadsel blijven. De hitte van de allesverwoestende vlammen was zo hevig, dat niet meer is na te gaan waar en waardoor de brand is ontstaan. Maandag is begonnen met de sloop van het gebouw waar bloembollenbedrijf Verheyen en attractieverhuurder Fun Pro gevestigd waren.