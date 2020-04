File op A73 na ongeluk met drie auto's

Weer sterfgeval door corona in Boxmeer

25 april BOXMEER - Het aantal sterfgevallen in Boxmeer als gevolg van het coronavirus is gestegen naar 18. Dat is er één meer dan gisteren. Maar inmiddels zes meer dan een week geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de andere plaatsen in het Land van Cuijk en Gennep is het aantal doden gelijkgebleven. Dat is al een aantal dagen zo.