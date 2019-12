Files bij grens Boxmeer door vuurwerkkopers en monsterfile op A73 door ongeluk

Krista (45) helpt ‘gevallen fietsster’ in Cuijk, terwijl handlan­gers haar van tas beroven

17:07 CUIJK - Krista Kremers is zondag in Cuijk van haar handtas beroofd doordat een vrouw deed alsof ze met haar fiets was gevallen. ,,Ik had niets in de gaten. Het ging zo snel. Niemand helpt elkaar dadelijk nog door dit soort kwats.’’