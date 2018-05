Flinke vertraging op A73 bij Boxmeer na ongeluk

Vogelwerk­groep klaagt over maaien bermen Boxmeer 'met broedvo­gels'

12 mei BOXMEER - Thoonen zegt niet te begrijpen waarom de gemeente juist in de broedtijd de bermen laat maaien. ,,Geen wonder dat het aantal vogelsoorten in Nederland terugloopt. Dat komt ook door deze praktijken. Net als bij het kappen van bomen op het kerkhof in Sambeek. Je kunt niet zeker weten dat er geen nesten in die bomen zaten.'' Volgens de gemeente Boxmeer is er niets aan de hand.