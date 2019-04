Forum staakt coalitieonderhandelingen Brabant: ‘VVD beweegt niet op klimaat’

Hij ligt er, de fietsbrug door Oorlogsmu­se­um Overloon

10 april OVERLOON - De New York Times besteedde er zelfs aandacht aan. Een fietsbrug dwars door een museum. Oorlogsmuseum Overloon heeft daarmee volgens Janneke Kennis van het museum de wereldwijde primeur. Woensdag werden de brugdelen in het museum aangebracht. Vier delen van elk tussen de 6.200 en 6.300 kilo. In een later stadium volgt de aansluiting op de taluds buiten, die nog geasfalteerd moeten worden.