Friet Boys Maashees en De Zwarte Kapstok in Vierlingsbeek kruisen de degens, BN’ers moedigen hen aan

Het is heet en droog in het Land van Cuijk: risico op berm- en natuurbran­den

13 augustus OPLOO - De brandweer heeft het druk met bermbranden. Deze week moest er geblust worden in Oploo, Holthees en Wilbertoord. In de veiligheidsregio Brabant-Noord is fase 2 afgekondigd. Net als in de rest van het land overigens. Want door de hittegolf die het land teistert is het droog, extreem droog.