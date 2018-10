Gebrek aan opgehaald taxussnoeisel voor chemo's is geen ramp

Lichaam vermiste man uit Boxmeer gevonden in bos bij Afferden

15 oktober AFFERDEN - In een bos in het Limburgse Afferden is gisteravond het lichaam gevonden van een 36-jarige man uit Boxmeer. Het slachtoffer was vermist sinds 26 september, meldt de politie Boxmeer. Hij is vermoedelijk niet door een misdrijf om het leven gekomen.