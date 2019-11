Gedupeerden verzamelen zich bij afgebrande Caravanstalling Oeffelt: ‘Dit doet wel pijn’

Fijn voor Anne van Buuren uit Gennep, die er ‘s ochtends even na 09.00 uur al vol vrees stond en later op de ochtend tot haar grote opluchting te horen kreeg dat haar 47-jaar oude klapcaravan de vuurzee heeft overleefd. ,,Het is mijn kindje’’, zei ze. ,,We gingen er toen ik klein was al mee op vakantie. Ik heb hem overgenomen.’’



Ook Koen Reijnen kwam naar Oeffelt om te ontdekken of er nog wat over is van zijn dit jaar nog gekochte caravan. Hij heeft vier kinderen en kocht een vrij grote, die hij helemaal heeft ingericht. ,,We zijn er dit jaar voor het eerst mee op vakantie gegaan. Ik weet niet of hij in de loods staat die is afgebrand, maar die kans is vrij groot. Dit doet wel pijn.’’



Ook Henk Peeters zag zijn hobbyspullen van 40 jaar lang verloren gaan. Ze lagen in de caravan die in Oeffelt gestald stond. ,,Dat is allemaal weg.’’