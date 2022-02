Geen explosieven aangetroffen in stilgezette trein: 'Blij dat het met een sisser is afgelopen’

update + videoHOLTHEES - Op de Maaslijn - baanvak Nijmegen - Venlo - bij Holthees is woensdagmiddag rond 16.00 uur een trein stilgezet omdat er een explosief in een van de treinstellen aanwezig zou zijn. Vanaf het perron in Nijmegen zou iemand gezien hebben dat een passagier die in de trein stapte een explosief bij zich had, mogelijk een handgranaat. Een grote politieinzet en urenlange zoekactie in de trein leverde geen explosief op. ,,Blij dat het met een sisser is afgelopen", concludeerde een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Direct nadat die melding 's middags binnenkwam werd groot alarm geslagen. Politie werd in groten getale opgeroepen en de trein werd stilgezet in de buurt van het dorp Holthees. Daar is kort voor 18.00 uur een grote groep agenten de trein binnengegaan.

De passagiers mogen terug de trein in nadat deze urenlang heeft stilgestaan tijdens een zoektocht naar een mogelijk explosief.

In de trein ging de politie op zoek naar de verdachte persoon en naar het mogelijke explosief. Daarbij zou ook een toilet zijn opengebroken door leden van het arrrestatieteam. Binnen werd niemand aangetroffen.

Alle passagiers fouilleren

Rond 18.30 uur is de trein enkelen honderden meters vooruit gereden en stilgezet bij een spoorwegovergang. Daar moesten alle passagiers de trein verlaten. Alle personen die voldeden aan het signalement dat de melder had gegeven werden als eersten gefouilleerd. Daarna werden ook de andere passagiers onderzocht.

Politieagenten doorzoeken ook met behulp van een explosieven-hond de hele trein. Rond 19.30 wordt gemeld dat het eerste deel van de trein explosievenvrij is, het tweede deel wordt nog onderzocht.

Passagiers worden uit de trein gehaald en gefouilleerd door de politie nadat er een melding is geweest dat er mogelijk iemand een handgranaat bij zich heeft.

Moesten op internet lezen dat het onze trein was

In eerste instantie werd volgens een passagier omgeroepen dat de trein vanwege een onbekende storing tot stilstand zou worden gebracht. Passagier Bas Vloet uit Horst: ,,In het begin was het onduidelijk wat er aan de hand was. We zijn op internet gaan kijken en zagen wel alarmmeldingen van een trein. Bleek dat om onze trein te gaan.”

Op het moment dat de gewapende agenten de trein binnenkwamen en alle passagiers de handen in de lucht moesten steken, schrokken reizigers behoorlijk.

In sommige gevallen was er sprake van paniek, vertelt een vrouw. De politie vertelde aan de reizigers dat ze op zoek waren naar een passagier met een verdacht pakketje.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is er nog niemand aangehouden. Wel zag een vrouwelijke passagier dat een man door de politie werd meegenomen. Die passagier kwam even later weer terug de trein in en bleek dus niet de verdachte die gezocht werd.

Honderd passagiers

Volgens een politiewoordvoerder zou iemand vanaf een perron gemeld hebben dat er een explosief in de trein aanwezig zou zijn. De politieactie zou helemaal gericht zijn op het vinden van dat mogelijke explosief. Als er een dergelijke melding binnenkomt, laat de woordvoerder weten, wordt meteen deze aanpak gestart. In de trein zijn ongeveer honderd passagiers aanwezig.

Kennelijk was de dreiging dusdanig serieus dat groot alarm is geslagen. De politiemensen doorzochten de hele trein om het gemelde explosief te vinden.

De situatie op de spoorwegovergang kort voordat de politie in actie komt vanwege een dreigende situatie in de trein bij Holthees.

Gewone agenten

Volgens een bericht op Twitter zagen passagiers de arrestatieteams binnenstormen in de trein. (Tweet) Volgens de politiewoordvoerder verloopt de inzet van de agenten rustig. De arrestatieteams die ook waren opgeroepen, waren ter ondersteuning. De actie in de trein werd uitgevoerd door gewone agenten, laat de woordvoerder weten.

Toch zagen getuigen kennelijk hoe leden van een arrestatieteam een toiletruimte openbraken maar daar niemand aantroffen.

Politie maakt zich gereed voor inzet bij de stilgezette trein in Holthees.

In de buurt van de stilstaande trein hadden zich in korte tijd diverse eenheden van politie verzameld. De slagbomen van de spoorbaan gingen niet meer open.

Politiehelikopter

Volgens een ooggetuige waren minimaal drie arrestatieteams aan het voorbereiden om richting de trein te gaan.

Via de social media melden omwonenden dat er een grote politiehelikopter in de buurt cirkelt. Of die er alleen is ter ondersteuning of dat een andere taak heeft is niet duidelijk.

Vertraging

Arriva laat weten dat door de 'verstoring’ op het spoor geen treinen kunnen rijden. Om die reden worden bussen ingezet. Ook de NS meldt dat door de politieactie vertraging optreedt. Die kan tot 18.45 uur duren, laat NS weten.

De slagbomen blijven dicht in Holthees.

Groot alarm voor een trein die stilstaat in Holthees.