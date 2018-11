Geheugen laat topman Boxmeer in de steek: ‘Dat weet ik niet meer’

Fietser lichtge­wond na aanrijding in Boxmeer

17:17 BOXMEER - Een fietser is lichtgewond geraakt, nadat hij in botsing is gekomen met een auto. Dit gebeurde op de rotonde aan de Beugenseweg met de Hollesteeg. De fietser is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer in Boxmeer liep enige tijd hinder op, maar kan weer doorrijden.