Gemaskerde man in regenpak die Jan Linders overviel nog voortvluchtig, politie geeft beelden vrij

‘Geschmink­te’ overvaller supermarkt Boxmeer nog spoorloos

15 april BOXMEER - De met een mes bewapende dader die dinsdagavond supermarkt Jan Linders aan de Burg. Verkuijlstraat in Boxmeer overviel, is nog niet opgepakt door de politie. Of de overvaller zoals eerder gemeld geschminkt was, is niet duidelijk.