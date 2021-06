Geredde brilkaaimannen vinden nieuw thuis In ZooParc Overloon

OVERLOON - Twee uit een woning in Litouwen geredde brilkaaimannen krijgen een nieuw thuis in ZooParc Overloon. De twee dieren werden eerder dit jaar ontdekt in een woning in Litouwen, waar ze onder slechte omstandigheden leefden. Ze konden gered worden en vonden een tijdelijke opvangplek in Natuurhulpcentrum Opglabbeek in België.